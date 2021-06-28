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Під Дніпром священник обізвав глядачів у залі: відео обурило мережу

Автор: Тетяна Самарук

У Вільногірську Дніпропетровської області священник ПЦУ під час виступу обізвав усіх присутніх в залі.

Відповідне відео опублікували на Facebook-сторінці "Банду геть".

Священник був незадоволений тим, що деякі місцеві жителі ходять на службу в церкву УПЦ. Чоловік священнослужителів назвав "попами-сепаратистами".

"Що ти бороду мастити сюди прийшов?" - каже священник, ймовірно, до свого колеги з УПЦ.

Згодом у залі почали обурюватись, що священник не культурна людина.

"Я вам скажу, що це за культура – це я переживаю за Україну, а ви тут ляскаєте цим всім "попам-сепаратистам". Ось це я вам правду кажу – ні на які заклики не перейду, бо це ла*но тут сидить", – сказав він.

У коментарях користувачі вражені від побаченого та пишуть, що таку людину не можна називати священником.

Раніше ми повідомляли, що у Греції священник облив кислотою митрополитів під час церковного суду.

Також у Львівській області затримали священника, який торгував зброєю.

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священник