Під Дніпром священник обізвав глядачів у залі: відео обурило мережу

Священник був незадоволений тим, що деякі місцеві жителі ходять на службу в церкву УПЦ. Чоловік священнослужителів назвав "попами-сепаратистами".

"Що ти бороду мастити сюди прийшов?" - каже священник, ймовірно, до свого колеги з УПЦ.

Згодом у залі почали обурюватись, що священник не культурна людина.

"Я вам скажу, що це за культура – це я переживаю за Україну, а ви тут ляскаєте цим всім "попам-сепаратистам". Ось це я вам правду кажу – ні на які заклики не перейду, бо це ла*но тут сидить", – сказав він.

У коментарях користувачі вражені від побаченого та пишуть, що таку людину не можна називати священником.