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У Греції священник облив кислотою митрополитів під час церковного суду

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Афіни, Середа 23 червня 2021 21:57
У Греції священник облив кислотою митрополитів під час церковного суду Фото: священик у Греції облив кислотою митрополитів (pexels)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Священник облив кислотою сімох митрополитів і поліцейського під час церковного суду, який планував позбавити його сану в монастирі Петракі в Афінах. Священнослужителя затримали правоохоронці.

Про це повідомило агентство АМНА.

За даними поліції, постраждалі госпіталізовані. Як зазначив глава МОЗ Греції Василіс Кікіліас, який відвідав священнослужителів, четверо з них залишаться в лікарні, а одного переведуть в інший лікувальний заклад. Йому потрібна пластична операція. Ще два митрополити будуть переведені в очну клініку.

В результаті інциденту також постраждав один поліцейський, якій кинувся на допомогу митрополитам. Він також госпіталізований. Про його стан не повідомляється.

Подію засудила президент Греції Катерина Секалларопулу.

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Греція церковь священник
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