Под Днепром священник обозвал зрителей в зале: видео возмутило сеть

Священник был недоволен тем, что некоторые местные жители ходят на службу в церковь УПЦ. Мужчина священнослужителей назвал "попами-сепаратистами".

"Что ты бороду мастить сюда пришел?"- говорит священник, вероятно, своему коллеге из УПЦ.

Впоследствии в зале начали возмущаться, что священник не культурный человек.

"Я вам скажу, что это за культура – это я переживаю за Украину, а вы тут хлопаете этим всем "попам-сепаратистам". Вот это я вам правду говорю - ни на какие призывы не перейду, потому что это ла*но здесь сидит", – сказал он.

В комментариях пользователи поражены от увиденного и пишут, что такого человека нельзя называть священником.