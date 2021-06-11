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Торгував зброєю: у Львівській області затримали священника

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Львівська область, П'ятниця 11 червня 2021 12:36
Торгував зброєю: у Львівській області затримали священника Фото: у Львівській області затримали священника (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Правоохоронці затримали священника, який займався незаконним продажем вогнепальної зброї та боєприпасів. Він їх зберігав у церкві.

Про це повідомляє прес-служба Департаменту карного розшуку.

За даними правоохоронців, чоловік через Інтернет вів листування, надавав консультації та роз’яснення. Він купував травматичну та газову зброю, переробляв її під вогнепальну і надсилав "товар" поштою.

Затримано 47-річного чоловіка. Вказані злочини вчиняв священик однієї із церкв в Львівській області, який вже двічі притягувався до кримінальної відповідальності за аналогічні кримінальні правопорушення, повідомили у прес-службі.

9 червня працівниками за силової підтримки спецпризначенців затримали священника.

Нагадаємо, СБУ викрила канал контрабанди на кордоні з Молдовою.

Також Служба безпеки України раніше затримала офіцера Нацгвардії за торгівлю зброєю.

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