Торгував зброєю: у Львівській області затримали священника

Правоохоронці затримали священника, який займався незаконним продажем вогнепальної зброї та боєприпасів. Він їх зберігав у церкві.

За даними правоохоронців, чоловік через Інтернет вів листування, надавав консультації та роз’яснення. Він купував травматичну та газову зброю, переробляв її під вогнепальну і надсилав "товар" поштою.

Затримано 47-річного чоловіка. Вказані злочини вчиняв священик однієї із церкв в Львівській області, який вже двічі притягувався до кримінальної відповідальності за аналогічні кримінальні правопорушення, повідомили у прес-службі.

9 червня працівниками за силової підтримки спецпризначенців затримали священника.