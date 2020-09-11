Під Дніпром в школу заповзла отруйна гадюка: дітей ледве врятували

Під Дніпром отруйна змія заповзла в школу і перелякала дітей. На щастя, в цей час поряд були батьки учнів, які встигли відігнати малюків від гадюки подалі та врятувати.

Інцидент стався в павлоградській школі №19. Про це 11 вересня мама одного з учнів Юлія Зайченко розповіла в Facebook-групі "Павлоград і павлоградці".

Жінка зізналася, що досі в жаху від події, адже змію помітили на території школи, коли там було дуже багато дітей. Сама Юлія тоді забирала свою дитину.

Гадюку вбив один з батьків.

"Добре, що там було багато батьків, які почали відганяти дітей. Один з пап не розгубився, збігав, попросив лопату і зарубав", - написала вона.

Також жінка зазначила, що не виключені й нові появи змій у школі, позаяк навчальний заклад розташовано недалеко від лісу.

Відео: Гадюка заповзла в школу під Дніпром

Зайченко закликала батьків попередити дітей, наскільки небезпечною може бути зустріч зі змією.

"Будьте пильні та обережні. Розповідайте своїм дітям, що це небезпечно і нехай дивляться під ноги. У нас тут поряд посадка і ліс, і думаю що може ще не одна заповзе в гості. Особливо дуже багато малюків гуляє на стадіоні з мамами, а малюки тільки пізнають світ і їм буде дуже цікаво - що це за штучка, яка повзає", - написала вона.

Під Дніпром отруйна гадюка заповзла в школу (фото: facebook.com/groups/pavlogradtsy)

Зазначимо, що отрута гадюки викликає крововилив, і може навіть призвести до летального результату. При попаданні отрути в кров загальна реакція може розвиватися зразу чи через деякий час - пів години, годину, але найчастіше це відбувається через 15-20 хвилин. У людини виникає млявість, головний біль, нудота, інколи рвота, пришвидшений пульс, крутиться голова. Найбільш токсичним отрута гадюки буває навесні.

Нагадаємо, зовсім недавно під Львовом дівчинка через укус змії опинилася в реанімації - плазун вкусив 7-річну дитину в праве стегно.

Раніше повідомлялося, під Києвом дитину вкусила невідома отруйна змія, після чого 13-річного хлопчика госпіталізували в клініку і дивом врятували.