Під Дніпром підлітки викинули дитину з вікна недобудови: подробиці інциденту

Під Дніпром підлітки викинули з вікна однолітка (ілюстративне фото: РБК-Україна)

Про подію розповіла в мережі очевидець

Під Дніпром підлітки викинули свого однолітка з вікна недобудованого садка. Інцидент стався на вихідних у Кам'янському. Про це повідомили в місцевій група в Facebook "Типовий Дніпродзержинськ (Кам'янське)".

Як розповіла очевидець події Владислава Запорожець, дитину викинули з другого поверху будівлі у 5 районі л/б.

Місцеві відразу зателефонували в поліцію та викликали "швидку допомогу".

На щастя, інцидент не закінчився трагедією.

Жінка наголосила, що до правоохоронців вона зверталася вже не вперше.

"Але чомусь всім завжди поф*г. Сьогодні дитина дивом жива. Поліція спихає на міську владу. Куди дзвонити? Я втомилася на це дивитися", - обурюється вона.

Під Дніпром підлітки викинули з вікна однолітка (ілюстративне фото: поліція)

Також Запорожець в коментарях уточнила, що в поліції їй пояснили, що будинок знаходиться на балансі міста: "А я блін по ходу баланс. Тому, що живу в будинку навпроти".

Користувачі мережі жваво відреагували на інцидент і досить емоційно висловлюються про батьків, які виховують своїх дітей. Крім того звучать заклики звернутися до мера щодо цього питання.

Я знаю, про який недобудований садок йдеться, прогулююся іноді повз нього. Там кубло наркоманів та алкашів. І якщо туди потрапили діти, то з ними, скоріше всього, щось не в порядку... Вони можуть навчитися там наркоманії та пити... Батьки не звертають увагу на них, швидше за все, це діти з п'яти і десяти-поверхівки, вони цілий день надані самі собі, на велосипедах ганяють туди, і заради інтересу заходять до будівлі. Не поділили там щось, чи стали свідками непристойних дій...

Кошмар, не діти, а нелюди!

Хіба це діти? Потенційні виродки;

Куди люди котяться, а тепер і за дітей страшно, що з таких зросте;

Передайте будь ласка інформацію міському голові. Пора впливати на господаря садка.

Скільки дітей там вже постраждало. Паркурщики юні.

Скрін коментарів (facebook.com/groups/typicaldndz)

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