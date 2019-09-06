Під Дніпром модель станцювала тверк на будівництві: хоче привернути увагу влади (відео)

У Нікополі Дніпропетровської області танцівниця і модель Юлія Белайша спробувала привернути увагу влади до недобудованого басейну сексуальним танцем. Вона станцювала тверк в яскравому, помаранчевому купальнику на місці будівництва. Фото і відео з'явилися на її сторінках у соцмережі.

"А басейн взагалі будувати збираються? Або пообіцяли і вистачить, нехай нікопольчани уві сні плавають", - підписала відео модель.

Відео: Юлія Белайша танцює тверк (YouTube/Юлія Белайша)

Фото: Юлія Белайша (instagram.com/_belaysha)

До речі, в Нікополі плавальний басейн Дніпропетровська обласна державна адміністрація почала будувати в 2018 році, проте навесні 2019 року роботи різко зупинилися. Спочатку здачу об'єкта анонсували на кінець 2019 року, потім перенесли на 2020-й.

Варто нагадати, що схожим чином намагалася привернути до себе увагу модель з Дніпра. Фотомодель з Дніпра Асі Микович приїхала в столицю України з цікавою метою - проінспектувати "втомлені" київські мости.

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