Під Дніпром модель станцювала тверк на будівництві: хоче привернути увагу влади (відео)

Дівчина танцювала сексуальний танець в купальнику, щоб звернути увагу на питання про недобудованому басейні
У Нікополі Дніпропетровської області танцівниця і модель Юлія Белайша спробувала привернути увагу влади до недобудованого басейну сексуальним танцем. Вона станцювала тверк в яскравому, помаранчевому купальнику на місці будівництва. Фото і відео з'явилися на її сторінках у соцмережі.
"А басейн взагалі будувати збираються? Або пообіцяли і вистачить, нехай нікопольчани уві сні плавають", - підписала відео модель.
Відео: Юлія Белайша танцює тверк (YouTube/Юлія Белайша)
До речі, в Нікополі плавальний басейн Дніпропетровська обласна державна адміністрація почала будувати в 2018 році, проте навесні 2019 року роботи різко зупинилися. Спочатку здачу об'єкта анонсували на кінець 2019 року, потім перенесли на 2020-й.
Варто нагадати, що схожим чином намагалася привернути до себе увагу модель з Дніпра. Фотомодель з Дніпра Асі Микович приїхала в столицю України з цікавою метою - проінспектувати "втомлені" київські мости.
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