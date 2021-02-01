У Дніпрі жінка випала з балкона на чоловіка і ледь його не вбила

У Дніпрі жінка впала на чоловіка з балкона (Колаж РБК-Україна)

У Дніпрі жінка випала з балкона 14-го поверху і впала на чоловіка, який в цей момент виходив з під'їзду. В результаті трагедії жінка загинула, чоловік госпіталізований до лікарні з тяжкою травмою хребта.

Інцидент стався в понеділок, 1 лютого, близько 7 години ранку, на житловому масиві Тополя. Жінка випала з балкона на 14 поверсі у квартирі своїх знайомих, вона там була в гостях. Від отриманих травм у результаті падіння, постраждала померла на місці. Чоловік, на якого вона впала, з важкими травмами госпіталізований в обласну лікарню Мечникова. Про це повідомляє видання "Наше місто".

За попередньою інформацією, жінка перебувала в стані сильного алкогольного сп'яніння. Поліція з'ясовує, що сталося у квартирі її знайомих, і чи випала вона випадково або їй хтось допоміг.

Як розповів головний лікар обласної лікарні імені Мечникова Сергій Риженко, у потерпілого чоловік множинні переломи та травми. Про трагедію він пам'ятає мало, стверджує, що просто йшов зранку на роботу.

"У пацієнта перелом хребта, черепно-мозкова травма, інші численні переломи. Зараз він знаходиться у відділенні політравми. Каже, що, крім удару, більше нічого не пам'ятає. Ніякого відношення до загиблої жінки він не має. Просто йшов на роботу", - розповів про стан постраждалого Риженко.

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