В Днепре женщина выпала с балкона на мужчину и едва его не убила

В Днепре женщина упала на мужчину с балкона (Коллаж РБК-Украина)

В Днепре женщина выпала с балкона 14-го этажа и упала на мужчину, который в этот момент выходил из подъезда. В результате трагедии женщина погибла, а мужчина госпитализирован в больницу с тяжелой травмой позвоночника.

Инцидент произошел в понедельник, 1 февраля, около 7 часов утра, на жилом массиве Тополь. Женщина выпала с балкона на 14 этаже в квартире своих знакомых, она там была в гостях. От полученных травм в результате падения, пострадавшая скончалась на месте. Мужчина, на которого она упала, с тяжелыми травмами госпитализирован в областную больницу Мечникова. Об этом сообщает издание "Наш город".

По предварительной информации, женщина находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения. Полиция выясняет, что произошло в квартире ее знакомых, и выпала ли она случайно или ей кто-то помог.

Как рассказал главный врач областной больницы имени Мечникова Сергей Рыженко, у пострадавшего мужчина множественные переломы и травмы. О трагедии он помнит мало, утверждает, что просто шел утром на работу.

"У пациента перелом позвоночника, черепно-мозговая травма, другие многочисленные переломы. Сейчас он находится в отделении политравмы. Говорит, что, кроме удара, больше ничего не помнит. Никакого отношения к погибшей женщине он не имеет. Просто шел на работу", - рассказал о состоянии пострадавшего Рыженко.

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