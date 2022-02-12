У Дніпрі водій автобуса під час руху впав у кому: гальмував з останніх сил

У Дніпрі стався надзвичайний інцидент. Зокрема, під час роботи на маршруті стало зле водієві 158-ї маршрутки.

Про це повідомляє "Наше місто".

Зазначається, що чоловік встиг загальмувати й знепритомнів. Зараз він перебуває у комі.

Інцидент стався учора, 11 лютого.

Як розповіли, у департаменті благоустрою та інфраструктури Дніпровської міськради, водій уранці пройшов передрейсовий медогляд і все було добре.

Повідомляється, що тиск в чоловіка був у нормі, також він був тверезий. Однак, вже під час роботи відчув себе погано та зупинив машину. На місці події пасажири негайно викликали швидку, водія госпіталізували.

За попередньою інформацією, у чоловіка інсульт, він впав у кому.

"Але лікарі кажуть, що сьогодні його стан дещо кращий за показниками, ніж було вчора. Тож є всі шанси, що він вийде з коми та одужає", - розповіли у департаменті.