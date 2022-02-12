У Дніпрі водій автобуса під час руху впав у кому: гальмував з останніх сил
У Дніпрі стався надзвичайний інцидент. Зокрема, під час роботи на маршруті стало зле водієві 158-ї маршрутки.
Про це повідомляє "Наше місто".
Зазначається, що чоловік встиг загальмувати й знепритомнів. Зараз він перебуває у комі.
Інцидент стався учора, 11 лютого.
Як розповіли, у департаменті благоустрою та інфраструктури Дніпровської міськради, водій уранці пройшов передрейсовий медогляд і все було добре.
Повідомляється, що тиск в чоловіка був у нормі, також він був тверезий. Однак, вже під час роботи відчув себе погано та зупинив машину. На місці події пасажири негайно викликали швидку, водія госпіталізували.
За попередньою інформацією, у чоловіка інсульт, він впав у кому.
"Але лікарі кажуть, що сьогодні його стан дещо кращий за показниками, ніж було вчора. Тож є всі шанси, що він вийде з коми та одужає", - розповіли у департаменті.
Раніше ми повідомляли, що на Волині автобус застряг у трясовині, на яку перетворилася дорога. Через це люди були змушені були йти 4 кілометри.
Також зазначається, що щоб витягнути автобус, довелося викликати трактор.
Також ми писали, що у Харкові водій маршрутки побився з пасажиром через затиснутий дверима пакет. Також опублікували відео, на якому чоловіки гамселять одне одного біля маршрутки на узбіччі.