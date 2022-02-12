ru ua
Сб, 12 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Днепре водитель автобуса во время движения впал в кому: тормозил из последних сил

Новина українською →
Днепр, Суббота 12 февраля 2022 18:03
В Днепре водитель автобуса во время движения впал в кому: тормозил из последних сил В Днепре водитель потерял сознание от время движения (Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

В Днепре произошел чрезвычайный инцидент. В частности, во время работы на маршруте стало плохо водителю 158-й маршрутки.

Об этом сообщает "Наш город".

Отмечается, что мужчина успел затормозить и потерял сознание. Сейчас он находится в коме.

Инцидент произошел вчера, 11 февраля.

Как рассказали в департаменте благоустройства и инфраструктуры Днепровской горсовета, водитель утром прошел предрейсовый медосмотр и все было хорошо.

Сообщается, что давление у мужчины было в норме, также он был трезв. Однако, уже во время работы почувствовал себя плохо и остановил машину. На месте происшествия пассажиры немедленно вызвали скорую, водителя госпитализировали.

По предварительной информации, у мужчины инсульт, он впал в кому.

"Но врачи говорят, что сегодня его состояние несколько лучше по показателям, чем было вчера. Поэтому есть все шансы, что он выйдет из комы и выздоровеет", - рассказали в департаменте.

Ранее мы сообщали, что на Волыни автобус застрял в трясине, в которую превратилась дорога. Из-за этого люди были вынуждены были идти 4 километра.

Также отмечается, что, чтобы вытащить автобус, пришлось вызвать трактор.

Также мы писали, что в Харькове водитель маршрутки подрался с пассажиром через зажатый дверью пакет. Также опубликовали видео, на котором мужчины колотят друг друга у маршрутки на обочине.

Читайте РБК-Украина в Google News
маршрутка
LITE
Диетологи назвали список лучших овощей для поддержания здоровья
Диетологи назвали список лучших овощей для поддержания здоровья