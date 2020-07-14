У Дніпрі сильна злива розмила дорогу: фото і відео інциденту

У ніч з 13 на 14 липня на Дніпро обрушилась потужна злива, яка стала причиною розмитих доріг у місті. Зокрема, дороги розмило на Селянському узвозі. Також від негоди постраждало кілька будинків.

Нічна злива затопила ще будинки за адресою Сімферопольська, 19А. За півтора місяця сильні дощі розмивають дороги на ділянці вже в третій раз. Про це повідомляє сайт міста Дніпра.

Злива в Дніпрі розмила дорогу (фото: Telegram-канал "Днепр Сейчас")

Через 10 днів після ремонту, 28-го травня на Селянському узвозі дощі сильно пошкодили дороги. У червні після сильного дощу знову з'явилися провали ґрунту, кілька дерев впало і комунальникам довелося все прибирати.

Злива в Дніпрі розмила дорогу (фото: Telegram-канал "Днепр Сейчас")

Розмило Селянський узвіз, затопило підвали будинку Опубліковано Інформатор Понеділок, 13 липня 2020 р.

Злива в Дніпрі розмила дорогу (відео: facebook.com/informator.dp.ua/)

Нагадаємо, через зливу Харків пішов під воду. Дощ так затопив місто, що через це було паралізовано рух транспорту. Крім того, деякі водії залишилися замкненими у своїх машинах.

Місцеві дощова каналізація не могла впоратися з великим потоком води і центральні вулиці міста (Пушкінська і Шевченка) перетворилися на річки. Також були затоплені проспекти Гагаріна, Науки.

Раніше негода вирувала під Рівним. Там пройшла потужна злива та шквальний вітер, який повалив багато дерев. Щоб врятувати ситуацію з затопленнями і завалами довелося залучити сім одиниць спецтехніки ДСНС і 25 рятувальників.