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У Чикаго ліфт з людьми впав з 95 поверху хмарочоса

Новини » Надзвичайні події    20.11.2018 - 17:19
У Чикаго ліфт з людьми впав з 95 поверху хмарочоса
Ілюстративне фото (facebook.com RojerStorm)

За словами пасажирів, у районі 95-го поверху почувся різкий тріск і скрегіт металу, кабіну оповила хмара пилу і вона кинулася вниз

Ліфт з шістьма пасажирами звалився з 95-го поверху чиказького хмарочос John Hancock Center, постраждалих немає. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на ВВС.

Як повідомляється, серед пасажирів була вагітна жінка. Ліфт пролетів вниз 84 поверху, зупинившись на рівні 11-го. За словами пасажирів, у районі 95-го поверху почувся різкий тріск і скрегіт металу, кабіну оповила хмара пилу і вона кинулася вниз.

Пасажири викликали екстрені служби, але через складності доступу до кабіни, рятувальники змогли дістатися до "бранців" ліфта тільки через кілька годин. Постраждалих в результаті інциденту немає, поліція почала розслідування.

За попередніми даними, причиною падіння кабіни став обрив двох тросів ліфта, подальшого падіння завадили залишилися в цілості троси.

Нагадаємо, сьогодні, 20 листопада, у чиказькій лікарні Mercy сталася стрілянина, в результаті якої загинули 4 людини.

Повідомляється, що крім стрілка, під час перестрілки загинув офіцер поліції, лікар і помічник фармацевта. У поліції розповіли, що до цих пір залишається невідомим загинув стрілець від пострілів правоохоронців або застрелився сам.

 

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