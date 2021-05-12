Українку побили в літаку до Домінікани: "абсолютно всі, як один, вмили руки"

Молодій українці роздряпали обличчя і відкусили ніготь у літаку рейсом Київ - Ла-Романа (Домінікана), і після інциденту постраждала не змогла отримати страховку - ані авіакомпанія Azur Air, ані туроператор не змогли допомогти Юлії.

За словами Юлії, вона з хлопцем і друзями летіла на відпочинок до Домінікани, і через кілька годин польоту на борту стався конфлікт з пасажирами, які сиділи ззаду. Так, бойфренд дівчини Костянтин занадто низько опустив сидіння і зачепив дитину сусідки.

"Жінка починає ногами штовхати стілець Юлі настільки, що Юля вже притуляється обличчям до переднього стільчика", - каже чоловік.

Він зробив зауваження жінці, а коли Юлія захотіла вийти, пасажирка "хапає її за волосся і бере за руку".

"Роздряпала обличчя і вкусила неодноразово. В результаті вона відкушує ніготь", - розповів Костянтин.

Відразу після такого нападу екіпаж літака оперативно надав Юлії домедичну допомогу. Неадекватну сім'ю пересадили на інші місця, але вони продовжували погрожувати.

"Вона мене вкусила. Мовляв, ти тиснеш на шестимісячну дитину. Я нікого не тиснула, ви мене тиснули... Стюардеси підійшли до мене, почали промивати рану, забинтували, щоб ніготь нікуди відірвався... Не очікувала, що може бути така жорстокість від жінки з дитиною", - згадує дівчина.

За її словами, основну допомогу надали вже по прильоту в аеропорту "Ла-Романа". Екіпаж і пасажири підтримали молодих людей і навіть пообіцяли бути свідками.

У компанії з постраждалими був український блогер Андрій Трушковський, який першим поширив відео інциденту.

"Ми були застраховані. Приїхали до Домінікани й відразу зв'язалися з туроператором, зі страховою. Але абсолютно всі, як один, вмили руки", - говорить він.

У Домінікані досить дорога медицина, і тільки консультація коштує 750 доларів. При цьому навіть не обіцяють, що знайдуть потрібного фахівця. Тому Юля проконсультувалася з українськими лікарями. Після повернення до Києва вона налаштована звернутися до суду.

Що говорить адвокат

Адвокат Лаврентій Царук називає таке рішення постраждалої правильним. Він зазначив, що в літак, який знаходиться в повітрі - це теж територія держави, в якій приписане судно, і там діють відповідні закони. Напад на людей, нанесення укусів - заборонені скрізь, це порушення світових стандартів недоторканності людини.

За словами адвоката, за все на борту літака відповідає капітан. Саме він повинен зафіксувати бійку і передати це поліції. Якщо ж цього не трапиться, то обов'язково потрібно робити це самим.

Відео: Українка розповіла про напад пасажирки в літаку на рейсі до Домінікани