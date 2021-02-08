ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Дніпро здобув перемогу у міжнародному конкурсі світлового дизайну LIT Awards 

Новость на русском → Дніпро, Понеділок 08 лютого 2021 21:11
Дніпро здобув перемогу у міжнародному конкурсі світлового дизайну LIT Awards  Фото: нагорода LIT Awards (прес-служба міськради)
Автор: РБК-Україна

Проект освітлення бульвару мистецтв на вулиці Короленка у Дніпрі став переможцем щорічного конкурсу світлового дизайну LIT Awards, глобальній премії інноваційних проектів у галузі світлового дизайну. Дніпро здобув її серед конкурсантів із понад сорока країн-учасниць.

Про це повідомив мер Дніпра Борис Філатов, передає прес-служба.

За його словами, ця перемога - перше місце серед міського освітлення у світі й нині єдина така перемога для України.

"Ми пишаємося тим, що наша команда дизайнерів, проєктувальників, архітекторів здобула перше місце. Дякую всім, хто задумував і реалізовував цей проект", - повідомив мер Дніпра.

На його думку, це лідерство, а також любов містян до вулиці Короленка є найкращим доказом правильності ухвалення управлінських рішень, котрими свого часу передбачили створення тут пішохідного бульвару.

Нині першість дніпровській вулиці присудили у категорії "Landscape Lighting" (пейзажне освітлення) - на рівні із Музеєм у Чанде, мостом Хебей Янча у Пекіні (Китай) та площею Wessels в Осло (Норвегія).

Дніпро здобув перемогу у міжнародному конкурсі світлового дизайну LIT Awards

Варто також зазначити, що освітлення вулиці Короленка змінюється залежно від пори року або святкових днів.

Функціональне та естетичне - "живе" освітлення та інтерактивні інсталяції - саме це вразило незалежних експертів премії LIT Awards, переконаний представник підрядної організації ПП "Експолайт" Микола Каблука.

"У світовому масштабі цінують унікальні речі. Це - світловий дизайн із глибоким розумінням архітектури. Тут дуже важлива синергія з авторами цього проєкту, адже архітектура надзвичайно цікава", - заявив Кабулка.

Нагадаємо, раніше у Дніпрі презентували проект комплексної програми екологічної безпеки на 2021-2025 рр. Він передбачає як глобальні заходи за участю великих промислових підприємств міста, так і локальні, як-от боротьба із підтопленнями на окремих вулицях.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Суспільство Дніпро дизайн Борис Філатов
NEWS
Сніг, хуртовини і сильний вітер: погода в Києві погіршується
Сніг, хуртовини і сильний вітер: погода в Києві погіршується
DAILY
Клуб акціонерів: що відбувається в ОПЗЖ і хто впливає на партію
Уляна Безпалько, Сергій Щербина Клуб акціонерів: що відбувається в ОПЗЖ і хто впливає на партію