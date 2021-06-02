У Дніпрі пройшла потужна злива: жителі міста пересуваються на човнах

Дніпро вже другу добу заливає сильними дощами. Місцеві ливнівки не в змозі впоратися з таким великим потоком води. Через це вулиці затопило на стільки, що ними можна плавати на човнах.

Про це повідомляє ТСН .

У Дніпрі чоловік катався вулицями на байдарці (відео: tsn.ua)

Місцевий житель дістав байдарку і плаває на ній вулицями Дніпра. Таке відео з'явилося в мережі.

Нагадаємо, потужна злива затопила Житомир. Люди почали кататися вулицями на надувному матраці і водному мотоциклі.

Непрохідними стали вулиця Вітрука, Вільский шлях, проспект Незалежності, перехрестя вулиць Грушевського та Покровської, вулиця Перемоги. Фото і відео затоплених вулиць поширювали в соціальних мережах.

За прогнозами синоптиків, Україну знову накриє циклоном. Завтра, 3 червня, в деяких областях дощитиме. Найбільша кількість опадів доведеться на смугу від Харківської області через Полтавську область і Дніпро.

Також негода захопить Кропивницький з районами аж до Одеської, Миколаївської та Херсонської областей. А ось в Приазов'ї, Луганській області та Криму сильні дощі можуть чергуватися з проясненнями.

На решті території очікується нестійка вітряна погода, але дощі будуть місцями і незначні. Температура повітря завтра складе близько +15... +20 градусів. При цьому найхолодніше по лінії Харків - Полтава - Дніпро - Одеса.