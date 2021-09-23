У Дніпрі невідомий погрожує школі: "сьогодні ваш останній день"

У Дніпрі почали погрожувати школі №136. Дивні повідомлення з'явилися від невідомого користувача в мережі TiKTok.

Відзначається, що в соціальній мережі ТікТок з'явилися відео і публікації з невідомого акаунта з погрозами школі №136. Профіль цієї людини заблокували.

"Перша Алмазова", - написав користувач в погрозах, маючи на увазі ученицю школи.

Але дивно інше, що 21 вересня по закінченню 5 уроку учні 2-А класу після уроку поверталися в приміщення школи разом з учителем і помітили підозрілого чоловіка, який проходив повз школу. За словами дітей, він тримав у руках дробовик.

До школи ніхто з підозрілих особистостей не заходив. Адміністрація закладу повідомила про факт чоловіка зі зброєю в правоохоронні органи. У поліції "прочесали" всю територію школи І нічого не знайшли.

Зараз подано заяву в кіберполіцію і ведеться розслідування.

У Дніпрі невідомий погрожував школі (facebook.com/humanipolicy)