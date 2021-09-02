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У Дніпрі представили дивну колекцію одягу для поховання: моделі позували в трунах (фото)

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Дніпро, Четвер 02 вересня 2021 23:02
У Дніпрі представили дивну колекцію одягу для поховання: моделі позували в трунах (фото) У Дніпрі показали одяг для поховання (Колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У Дніпрі одне із ритуальних агенств представило колекцію одягу для поховання. Моделі демонстрували його лежачи у труні.

Знімки опублікували в Telegram-каналі "Х* Днепр".

На фото видно, що моделі демонструють колекцію одягу із заплющеними очима, розмістившись у білій труні.

Моделі були у різнокольорових сукнях та хустинках, що прикривали голову. Також одній із дівчат поклали у турну квіти для посилення образу.

"Смерть моді не завадить. У Дніпрі представили колекцію жіночого одягу для поховання. Таким чином відзначилися в одному з ритуальних агентств міста. Там вважають, що жінка має гарно виглядати навіть коли відправляється в останню путь. Аби продемонструвати незвичне вбрання, моделям довелося лягти в труну", - йдеться в повідомленні.

У коментарях користувачі пишуть, що автор колекції смілива людина, як на таке наважився.

  • Коли людина помре, їй байдуже у чому її поховають;
  • Оце креатив;
  • А де чоловіча колекція;
  • Який жах! Люди де ваш мозок;
  • Ось, що означає останній крик моди;
  • Бізнес, він такий;
  • Який жах! Як взагалі ці моделі погодились лежати в труні;
  • Як вони погодились на таку фотосесію;
  • Зі смертю не варто жартувати.

У Дніпрі представили дивну колекцію одягу для поховання: моделі позували в трунах (фото)

У Дніпрі представили дивну колекцію одягу для поховання: моделі позували в трунах (фото)У Дніпрі представили дивну колекцію одягу для поховання: моделі позували в трунах (фото)У Дніпрі представили дивну колекцію одягу для поховання: моделі позували в трунах (фото)У Дніпрі представили дивну колекцію одягу для поховання: моделі позували в трунах (фото)У Дніпрі представили дивну колекцію одягу для поховання: моделі позували в трунах (фото)У Дніпрі представили дивну колекцію одягу для поховання: моделі позували в трунах (фото)У Дніпрі представили колекцію одягу для поховання (фото: t.me/hyevuy_dnepr)

Раніше ми повідомляли, що стилісти розповіли, у чому точно не варто йти на 1 вересня.

Також українка продавала одяг, якого насправді не існувало.

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