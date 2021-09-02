У Дніпрі представили дивну колекцію одягу для поховання: моделі позували в трунах (фото)

У Дніпрі одне із ритуальних агенств представило колекцію одягу для поховання. Моделі демонстрували його лежачи у труні.

На фото видно, що моделі демонструють колекцію одягу із заплющеними очима, розмістившись у білій труні.

Моделі були у різнокольорових сукнях та хустинках, що прикривали голову. Також одній із дівчат поклали у турну квіти для посилення образу.

"Смерть моді не завадить. У Дніпрі представили колекцію жіночого одягу для поховання. Таким чином відзначилися в одному з ритуальних агентств міста. Там вважають, що жінка має гарно виглядати навіть коли відправляється в останню путь. Аби продемонструвати незвичне вбрання, моделям довелося лягти в труну", - йдеться в повідомленні.

У коментарях користувачі пишуть, що автор колекції смілива людина, як на таке наважився.

Коли людина помре, їй байдуже у чому її поховають;

Оце креатив;

А де чоловіча колекція;

Який жах! Люди де ваш мозок;

Ось, що означає останній крик моди;

Бізнес, він такий;

Який жах! Як взагалі ці моделі погодились лежати в труні;

Як вони погодились на таку фотосесію;

Зі смертю не варто жартувати.

У Дніпрі представили колекцію одягу для поховання (фото: t.me/hyevuy_dnepr)