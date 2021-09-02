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В Днепре представили странную коллекцию одежды для похорон: модели позировали в гробах (фото)

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Днепр, Четверг 02 сентября 2021 23:02
В Днепре представили странную коллекцию одежды для похорон: модели позировали в гробах (фото) В Днепре показали одежду для захоронения (коллаж РБК-Украина)
Автор: Тетяна Самарук

В Днепре одно из ритуальных агентств представило коллекцию одежды для захоронения. Модели демонстрировали его лежа в гробу.

Снимки опубликовали в Telegram - канале "Х*Днепр".

На фото видно, что модели демонстрируют коллекцию одежды с закрытыми глазами, разместившись в белом гробу.

Модели были в разноцветных платьях и платках, прикрывавших голову. Также одной из девушек возложили в турну цветы для усиления образа.

"Смерть моде не помешает. В Днепре представили коллекцию женской одежды для захоронения. Таким образом отличились в одном из ритуальных агентств города. Там считают, что женщина должна хорошо выглядеть даже когда отправляется в последний путь. Чтобы продемонстрировать необычный наряд, моделям пришлось лечь в гроб", - говорится в сообщении.

В комментариях пользователи пишут, что автор коллекции смелый человек, как на такое решился.

  • Когда человек умрет, ему все равно в чем его похоронят;
  • Вот креатив;
  • А где мужская коллекция;
  • Какой ужас! Люди, где ваш мозг;
  • Вот, что означает последний крик моды;
  • Бизнес, он такой;
  • Какой ужас! Как вообще эти модели согласились лежать в гробу;
  • Как они согласились на такую фотосессию;
  • Со смертью не стоит шутить.

В Днепре представили странную коллекцию одежды для похорон: модели позировали в гробах (фото)

В Днепре представили странную коллекцию одежды для похорон: модели позировали в гробах (фото)В Днепре представили странную коллекцию одежды для похорон: модели позировали в гробах (фото)В Днепре представили странную коллекцию одежды для похорон: модели позировали в гробах (фото)В Днепре представили странную коллекцию одежды для похорон: модели позировали в гробах (фото)В Днепре представили странную коллекцию одежды для похорон: модели позировали в гробах (фото)В Днепре представили странную коллекцию одежды для похорон: модели позировали в гробах (фото)В Днепре представили коллекцию одежды для захоронения (фото: t.me/hyevuy_dnepr)

Ранее мы сообщали, что стилисты рассказали, в чем точно не стоит идти на 1 сентября.

Также украинка продавала одежду, которой на самом деле не существовало.

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