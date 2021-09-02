В Днепре представили странную коллекцию одежды для похорон: модели позировали в гробах (фото)

В Днепре одно из ритуальных агентств представило коллекцию одежды для захоронения. Модели демонстрировали его лежа в гробу.

На фото видно, что модели демонстрируют коллекцию одежды с закрытыми глазами, разместившись в белом гробу.

Модели были в разноцветных платьях и платках, прикрывавших голову. Также одной из девушек возложили в турну цветы для усиления образа.

"Смерть моде не помешает. В Днепре представили коллекцию женской одежды для захоронения. Таким образом отличились в одном из ритуальных агентств города. Там считают, что женщина должна хорошо выглядеть даже когда отправляется в последний путь. Чтобы продемонстрировать необычный наряд, моделям пришлось лечь в гроб", - говорится в сообщении.

В комментариях пользователи пишут, что автор коллекции смелый человек, как на такое решился.

Когда человек умрет, ему все равно в чем его похоронят;

Вот креатив;

А где мужская коллекция;

Какой ужас! Люди, где ваш мозг;

Вот, что означает последний крик моды;

Бизнес, он такой;

Какой ужас! Как вообще эти модели согласились лежать в гробу;

Как они согласились на такую фотосессию;

Со смертью не стоит шутить.

В Днепре представили коллекцию одежды для захоронения (фото: t.me/hyevuy_dnepr)