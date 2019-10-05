У Дніпрі зловили таксиста-шанувальника "русского мира"

У Дніпрі затримали сепаратиста, який працював в таксі і агітував своїх клієнтів за "русский мир". Також він вирішив прикрасити свій автомобіль російською символікою. Про це повідомляє прес-служба СБУ. Чоловіком зацікавилися співробітники СБУ, адже надійшли сигнали від людей, що таксист також сповідує ідеї "русского казачєства".

Оперативники спецслужби встановили, що чоловік активно підтримував анексію Криму Росією і захоплення частин Донецької та Луганської областей терористами.

"Для дестабілізації суспільно-політичної ситуації в регіоні він у соціальних мережах агітував за відділення від України і "приєднання" до РФ на умовах федералізації", – сказано в повідомленні СБУ.

Фото: У таксиста вилучили комуністичну символіку (ssu.gov.ua)

Під час обшуків правоохоронці виявили та вилучили заборонену комуністичну символіку, георгіївські стрічки, засоби зв'язку та комп'ютерну техніку.

Відкрито кримінальне провадження за статтею про виготовлення, розповсюдження комуністичної, і нацистської символіки та пропаганди комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів (ч. 2 ст. 436-1 КК України). На даний момент слідство триває.

Як ми раніше писали, в окупованому Сімферополі у Криму помер сепаратист Святослав Компанієць,, який активно займався проросійською пропагандою ще задовго до захоплення РФ українського півострова в 2014 році.