У Дніпрі посеред ЖД вокзалу впала величезна люстра: людей чудом не зачепило (фото)

Чому впала люстра

Зокрема, працівники міняли в ній лампи та чистили патрони, а під час її підняття обірвався трос і люстра гепнулася на підлогу.

В Укрзалізниці зазначають, що роботи проводились з дотриманням усіх правил безпеки.

"Зона під люстрою була огороджена, ніхто з працівників чи відвідувачів вокзалу не постраждав", - зазначили в компанії.

Також зазначили, що "вокзальна компанія" Укрзалізниці запускає додаткову, позапланову перевірку всіх підвісних освітлювальних приладів на залізничних вокзалах.

У Дніпрі на залізничному вокзалі впала велика люстра (facebook.com/Ukrzaliznytsia)

За словами керівника пасажирського напрямку Укрзалізниці Олександра Перцовського, працівники компанії дотримуються всіх протоколів безпеки та перевіряють справність обладнання, яке об'єктивно має високий знос.

У коментарях під дописом користувачі пишуть, що потрібно перевірити усі вокзали.

Добре, що ніхто не постраждав! Вочевидь кваліфіковані працівники - були готові до можливого падіння. Заслуговують на премію;

А як щодо ліфтів та екскаваторів на станції Дарниця? Працює лише ліфт з боку привокзальної площі. Якщо раптом з коляскою чи важкою сумкою. А про інвалідів взагалі мовчу, як перехід подолати?;

Перевірки мають бути планові та регулярні;

В Дніпрі пороблено. Чортівня усюди.

У Дніпрі на залізничному вокзалі впала величезна люстра (t.me/Днепр Сейчас)