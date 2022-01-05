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У Дніпрі поліція випадково знайшла жінку, яка зникла 20 років тому

Автор: Тетяна Самарук

У Дніпрі патрульні поліцейські, які приїхали на виклик про смерть безпритульного чоловіка, випадково знайшли жінку, яка 22 років вважалася зниклою безвісти.

Про це з посиланням на патрульних пише "Інформатор".

Так, інцидент стався 4 січня на проспекті Героїв біля школи №111.

Коли зникла жінка

Зазначається, що там перехожі виявили безпритульного чоловіка без ознак життя. Тому на місце викликали правоохоронці, які опитали свідків трагедії. Однією з яких виявилася 57-річна жінка, яка в окупованому Криму від 2000 року вона вважалася зниклою.

З'ясувалося, що жінка зникла безвісти ще 2000 року в Криму. До того ж родичі вели розшук зниклої, але 2010 року Бахчисарайський суд визнав її померлою.

У Дніпрі знайшли жінку, яка зникла у 2000 році (informator)

За словами жінки, вона приїхала у місто до чоловіка та вирішила в нього залишитися. Однак, через якийсь час він помер, а його родичі вигнали її з помешкання і їй довелося жити на вулиці.

Наразі жінку доправили до поліцейської дільниці. З її родичами зараз намагаються зв'язатися правоохоронці.

Раніше ми повідомляли, що у Краматорську грабіжник викликав "копів", щоб уточнити - чи він у розшуку.

Також ми писали, що під Луцьком знайшли зниклого тиждень тому чоловіка. Зазначається, що чоловік поїхав на дачу відпочити від людей.

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