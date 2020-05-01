У Дніпрі першокласників привітали з 1 травня листівками зі Сталіним: мережа скипіла

У Дніпрі шкільна вчителька привітала першокласників із Днем праці 1 травня листівками з радянською символікою. Дивний вчинок педагога викликав у батьків учнів обурення, а в мережі - шквал гнівних коментарів.

Фото самих вітальних листівок опублікували на Facebook-сторінці спільноти "Бацьки SOS".

На них видно червоні прапори із серпом і молотом, лики "вождів народів" Леніна і Сталіна, зображені медалі "Ветерана праці" та "Зі святом весни - 1 травня" та інше в тому ж дусі.

Що спонукало вчительку, якій близько 50 років, розіслати такі листівки учням 1-Г класу - не зрозуміло.

"І смішно, і сумно, і взагалі... Особливо після підсумків "дистанційного" навчання. Дніпро, 45 школа. І справа навіть не у ностальгії (мають право). Справа в тому, що є закон. А осередок з великою кількістю соціальних зв'язків цей закон ігнорує.", - написала мешканка Дніпра Анна Шевченко.

У Дніпрі вчителька-сталіністка відзначилася привітанням першокласників із 1 травня (Фото з Facebook-сторінки "БАЦЬКИ SOS")

Також вона додала посилання на Закон України "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні і заборону пропаганди їх символіки", ухвалений у 2015 році.

У ньому, зокрема, йдеться про кримінальну відповідальність за виготовлення, розповсюдження і публічне використання такої символіки: загрожує обмеженням волі на строк до 5 років або позбавленням волі на той самий строк, із конфіскацією майна або без такої.

Закон про декомунізацію (Фото: скрін zakon.rada.gov.ua)

У мережі гаряче обурюються через подібний інцидент і навіть співчувають учням та їх батькам. Також звучать заклики не зволікати зі зміною вчителя.

Який морок? Для кого це? Для дітей? Для батьків? І викиньте нарешті цей совок з голови, жити всім стане легше.

Це кожен рік таке відбувається? Чи тільки зараз накрило?

Ось таких, ватноголових колег, гнати в шию і віддати під суд.

А картинка про "незгодних по морді" це до чого? І це пише класний керівник 1 класу! Жах! А чому вона тоді дітей вчить? Теж по морді?

Жах! Терміново міняйте вчителя! Мені шкода психіки дітей.

Дурнуватий у вас клас.рук, кількість серпомолотів наводить на думку про припадок. Співчуваю вам і дитині.

Фото: скрін коментарів з Facebook-сторінки "БАЦЬКИ SOS"

Раніше ми писали про те, що в Харкові в школі спалахнув скандал через те, що російську записали в табелі учня як "мову корінного народу".