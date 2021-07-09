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У Дніпрі оновлюють школу, яку не ремонтували півстоліття

Автор: Styler

Уперше за 50 років у Дніпрі буде зроблений масштабний ремонт у школі №104. Оновлення школи проходить у рамках програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву на офіційній сторінці у Facebook голови Дніпропетровської ОДА Валентина Резніченка.

"Школу №104 у Дніпрі масштабно оновлюємо вперше за 50 років її існування. Зробили нову покрівлю та утеплення. Працюємо над кабінетами та внутрішніми комунікаціями", - розповів Резніченко.

Одночасно будівельники проводять реконструкцію дитячого садочка, який є при школі.

Проєктом передбачене створення яскравих кабінетів, світлої спортивної зали, сучасного медпункту.

У спортивному залі на стелі встановили теплові панелі, які обігріватимуть повітря. Відтак звичних батарей під стінами та труб там не буде. В ігровій для дошкільнят облаштують водяну теплу підлогу. Усі виходи обладнають пандусами.

Нагадаємо, раніше Валентин Резніченко повідомив, що у Дніпрі створюють сучасну базу для лікування та реабілітації дітей.

Як повідомлялося, в Чернівецькій області відкрили повністю нове приймальне відділення екстреної медичної допомоги Сторожинецької багатопрофільної лікарні.

Про підсумки "Великого будівництва" в 2020 році - читайте в статті РБК-Україна.

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