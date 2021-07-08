У Чернівецькій області відкрили нове приймальне відділення екстреної медичної допомоги

У Чернівецькій області відкрили повністю нове приймальне відділення екстреної медичної допомоги Сторожинецької багатопрофільної лікарні. Воно збудоване у рамках програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" .

Про це пише РБК-Україна з посиланням на інформацію Чернівецької ОДА.

Воно працює за європейським принципом - не лише як приймальне, а й як діагностично-реанімаційне.

“Це сучасне, доступне відділення із широким спектром послуг. Надаємо тут як і реанімаційну, так і хірургічну допомогу. Одразу на приймальному покої можна зробити рентген, УЗД та інші лабораторні дослідження”, - сказав директор Сторожинецької багатопрофільної лікарні інтенсивного лікування Олександр Войцеховський.

Приміщення для відділення екстреної медичної допомоги звели з нуля усього за 3 місяці.

До нового приймального покою також закупили сучасне обладнання, в тому числі комп’ютерний томограф, та весь необхідний інвентар для роботи медпрацівників та зручності пацієнтів.