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У Чернівецькій області відкрили нове приймальне відділення екстреної медичної допомоги

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Буковина, Четвер 08 липня 2021 17:37
У Чернівецькій області відкрили нове приймальне відділення екстреної медичної допомоги Фото: відділення для екстреного порятунку хворих на Буковині (facebook.com)
Автор: РБК-Україна

У Чернівецькій області відкрили повністю нове приймальне відділення екстреної медичної допомоги Сторожинецької багатопрофільної лікарні. Воно збудоване у рамках програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на інформацію Чернівецької ОДА.

Воно працює за європейським принципом - не лише як приймальне, а й як діагностично-реанімаційне.

“Це сучасне, доступне відділення із широким спектром послуг. Надаємо тут як і реанімаційну, так і хірургічну допомогу. Одразу на приймальному покої можна зробити рентген, УЗД та інші лабораторні дослідження”, - сказав директор Сторожинецької багатопрофільної лікарні інтенсивного лікування Олександр Войцеховський.

У Чернівецькій області відкрили нове приймальне відділення екстреної медичної допомоги

Приміщення для відділення екстреної медичної допомоги звели з нуля усього за 3 місяці.

У Чернівецькій області відкрили нове приймальне відділення екстреної медичної допомоги

До нового приймального покою також закупили сучасне обладнання, в тому числі комп’ютерний томограф, та весь необхідний інвентар для роботи медпрацівників та зручності пацієнтів.

У Чернівецькій області відкрили нове приймальне відділення екстреної медичної допомоги

Нагадаємо, заступник керівника Офісу Президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко раніше повідомив, що у 2021 році по всій Україні планують створити 177 сучасних приймальних відділень лікарень.

Детальніше про розбудову лікарень в Україні в рамках президентської програми - читайте в статті РБК-Україна.

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Велике будівництво
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