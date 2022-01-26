ru ua
Ср, 26 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У Дніпрі неадекватний чоловік хотів пограбувати кафе, але поплатився (відео)

Новость на русском →
Дніпро, Середа 26 січня 2022 14:40
У Дніпрі неадекватний чоловік хотів пограбувати кафе, але поплатився (відео) У Дніпрі чоловік хотів пограбувати кафе (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У центрі Дніпра співробітники охоронної фірми викинули з кафе чоловіка, який здійснив невдалу спробу пограбування. Зокрема, після того, як чоловік опинився на вулиці, він буквально поповз у невідомому напрямку.

Так, інцидент стався на вулиці Глінки під ранок 26 січня, повідомляє "Дніпро Оперативний".

Зазначається, що дії підозрілого чоловіка зупинили самі працівники кафе й відвідувачі. Очевидці розповіли, що пізніше той почав дебоширити.

Тому на місце події викликали охоронну фірму, співробітники якої буквально викинули неадекватного на вулицю.

На відео видно, що чоловік повзком пересувався зі сходів закладу до дороги, а потім побіг.

За словами очевидців, після цього він підбігав до випадкових перехожих і просив викликати поліцію, бо на нього нібито "напали озброєні люди". В кінці винуватець інциденту зник у невідомому напрямку.

Раніше ми повідомляли, що в Одесі чоловік відмовився вдягнути маску та влаштував скандал.

Також ми писали, що у Дніпрі жінка кидалася під машини та поплатилася.

Читайте РБК-Україна в Google News
пограбування
LITE
Дженніфер Лопес повертає в моду стиль нульових: два образи, які легко повторити
Дженніфер Лопес повертає в моду стиль нульових: два образи, які легко повторити