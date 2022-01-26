У Дніпрі неадекватний чоловік хотів пограбувати кафе, але поплатився (відео)

У центрі Дніпра співробітники охоронної фірми викинули з кафе чоловіка, який здійснив невдалу спробу пограбування. Зокрема, після того, як чоловік опинився на вулиці, він буквально поповз у невідомому напрямку.

Так, інцидент стався на вулиці Глінки під ранок 26 січня, повідомляє "Дніпро Оперативний" .

Зазначається, що дії підозрілого чоловіка зупинили самі працівники кафе й відвідувачі. Очевидці розповіли, що пізніше той почав дебоширити.

Тому на місце події викликали охоронну фірму, співробітники якої буквально викинули неадекватного на вулицю.

На відео видно, що чоловік повзком пересувався зі сходів закладу до дороги, а потім побіг.

За словами очевидців, після цього він підбігав до випадкових перехожих і просив викликати поліцію, бо на нього нібито "напали озброєні люди". В кінці винуватець інциденту зник у невідомому напрямку.