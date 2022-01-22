У Дніпрі жінка кидалася під машини та поплатилася: відео шокувало мережу
Жінка кидалася під машини у Дніпрі (колаж РБК-Україна)
У Дніпрі жінка напідпитку кидалася під колеса машин. Однак, один із водіїв не витримав та зробив їй фізичне зауваження.
Про це повідомив місцевий Telegram-канал "Дніпро зараз".
Так, інцидент стався на вулиці Шмідта.
На відео видно, як жінка бігає по проїжджій частині та блокує рух автомобілів.
Зі слів очевидців, жінка вискочила під авто і вдарила його ногою. Водій не витримав та і вдарив її по обличчю.
Після того, як жінку вдарили, вона не перестала заважати водіям.
У коментарях користувачі вражені від вчинку жінки:
- Вона не в собі. Потрібно було поліцію викликати, щоб вони її забрали за порушення громадського порядку;
- У неї деменція, можливо, потрібно поліцію викликати;
- Фізичне зауваження, і це вважається нібито мужик;
- Краще дати їй зауваження, аніж збити її та сісти;
- Який жах! Що вона робить.
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