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В Одесі чоловік відмовився вдягнути маску та влаштував скандал: відео обурило мережу

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Одеса, П'ятниця 14 січня 2022 14:44
В Одесі чоловік відмовився вдягнути маску та влаштував скандал: відео обурило мережу У супермаркеті Одеси виник скандал (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

В Одесі у супермаркеті "Ашан" стався неприємний інцидент. Зокрема, покупець агресивно відреагував на вимогу одягнути маску під час оплати товару на касі. До того ж він ударом кулака розбив пластмасову огорожу.

Відео очевидці опублікували в Telegram-каналі "Х***я Одеса".

Так, порушника ніхто не змів вгамувати. Також за фактом завданих збитків адміністрації "Ашану" довелося викликати наряд поліції.

На відео можна побачити, що обурений протиепідеміологічними заходами одесит поводиться агресивно, кричить на касира та всіх оточуючих. Поліцейські склали адміністративний штраф і порушнику ще й доведеться відшкодувати поламану перегородку на касовій стрічці.

У коментарях користувачі розділились на дві групи. Одні підтримали позицію балакуна, який відмовлявся дотримуватися правил. Інші звинувачують його у тому, що через нього пандемія ніколи не закінчиться.

  • Такі люди завжди є і будуть;
  • Ті маски вже справді дістали;
  • А в чому касир винен? Він просто виконує свої обов'язки;
  • Поліцію на них і все. Нема що з ними гратися;
  • Скільки ті маски ще будемо носити. Вже сил немає;
  • Через таких людей ще довго будемо хворіти коронавірусом.

Раніше ми повідомляли, що у Києві недоблогер проломив череп охоронцю магазину за прохання надіти маску.

Також ми писали, що у київському супермаркеті охоронець допоміг злодію обікрасти покупця.

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