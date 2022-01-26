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В Днепре неадекватный мужчина хотел ограбить кафе, но поплатился (видео)

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Днепр, Среда 26 января 2022 14:40
В Днепре неадекватный мужчина хотел ограбить кафе, но поплатился (видео) В Днепре мужчина хотел ограбить кафе (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

В центре Днепра сотрудники охранной фирмы выбросили из кафе мужчину, который совершил неудачную попытку ограбления. В частности, после того, как мужчина оказался на улице, он буквально пополз в неизвестном направлении.

Так, инцидент произошел на улице Глинки под утро 26 января, сообщает "Днепр Оперативный".

Отмечается, что действия подозрительного мужчины остановили сами работники кафе и посетители. Очевидцы рассказали, что позже тот начал дебоширить.

Поэтому на место происшествия вызвали охранную фирму, сотрудники которой буквально выбросили неадекватного на улицу.

На видео видно, что мужчина ползком передвигался с лестницы заведения к дороге, а потом побежал.

По словам очевидцев, после этого он подбегал к случайным прохожим и просил вызвать полицию, потому что на него якобы "напали вооруженные люди". В конце виновник инцидента скрылся в неизвестном направлении.

Ранее мы сообщали, что в Одессе мужчина отказался надеть маску и устроил скандал.

Также мы писали, что в Днепре женщина бросалась под машины и поплатилась.

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