Масова бійка на вокзалі в Рівному закінчилася викраденням маршрутки з пасажирами

У Рівному на автовокзалі сталася масова бійка. Її учасники намагалися викрасти маршрутку, в якій знаходилися пасажири.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання "Рівне вечірнє".

Як розповіла ЗМІ речниця патрульної поліції Рівненської області Оксана Юрченко, до правоохоронців надійшло повідомлення про пограбування чоловіка.

"Невідомі відібрали у чоловіка куртку, в якій був мобільний телефон, 100 євро та 600 гривень. Коли патрульні прибули на автовокзал, там вже билися між собою чоловіки. Їх було восьмеро", - йдеться в повідомленні.

Після чого було затримано одного з учасників бійки, однак в цей час чоловік (23-річний брат затриманого) намагався завадити правоохоронцям, вдаривши одного із силовиків.

Разом з тим кілька п'яних чоловіків намагалися викрасти маршрутку Рівне-Корець, у який на той час перебували пасажири.

Так, один із порушників сів за кермо та спробував поїхати з вокзалу, однак його зупинили правоохоронці.

Після чого на місце події було викликано слідчо-оперативну групу, учасників бійки доправили в управління поліції.

Наразі всі обставини інциденту встановлюють слідчі.