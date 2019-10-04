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У Дніпрі чоловік вирішив проїхати "зайцем", але його викинуло на дорогу (відео)

STYLERЖиття    04.10.2019 - 11:53
У Дніпрі чоловік вирішив проїхати "зайцем", але його викинуло на дорогу (відео)
У Дніпрі хуліган буянив на дорозі (Колаж РБК-Україна)

У Дніпрі чоловік вирішив проїхатися в кузові евакуатора,але не втримався і впав на дорогу

У Дніпрі чоловік вирішив "розважитися" на дорозі. Для цього хуліган стрибнув у кузов евакуатора, але не втримався там і його викинуло на проїжджу частину. Про це сообщаетсяв Telegram-каналі "Х***ий Дніпро".

Судячи з усього, водій евакуатора зовсім не помітив, що на його транспортному засобі з'явився незваний пасажир. Він, як ні в чому не бувало продовжував рух, а автомобіль, наступний за ним встиг зробити маневр, щоб впав "жартівник" не потрапив під колеса автомобіля і залишився жити.

Наголошується, що неадевкатный місцевий житель ще деякий час пролежав на дорозі, радісно вітаючи проїжджаючих повз водіїв і наспівуючи знаменитий хіт "Самоцвітів" "Не треба засмучуватися".

Відео: У Дніпрі чоловік вирішив розважитися, стрибаючи на дорогу (YouTube/Оглядач)

Як ми раніше повідомляли, у Києві невідомі накинулися і жорстоко побили хлопця, який просто заступився за свого друга. Потерпілий був госпіталізований, медики провели тривалу операцію, і зараз молода людина в комі.

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