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У Дніпрі чоловік розбирав бруківку і клав її собі у сумку: "кожного дня по декілька штук" (фото)

Автор: Тетяна Самарук

У Дніпрі помітили літнього чоловіка, який розбирав пішохідну доріжку. Зокрема, чоловік витягував із неї по одній частинці бруківки, а потім клав їх у сумку.

Про інцидент розповіли у Facebook-спільноті "Наш Тополь 1".

Так, чоловік крав бруківку не перший день. Ймовірно, він забрав таким чином кілька десятків плиток.

За словами автора, тепер на цій ділянці можна спотикатися і падати.

"Величезне прохання не давати таким скромним вандалам ламати й розбирати те, що було зроблено для нас усіх", — зазначає автор публікації.

Наразі невідомо, навіщо йому була потрібна бруківка.

Чоловік розбирав бруківку у Дніпрі (фото: facebook.com/groups)

У коментарях користувачі пишуть, що чоловік кожного дня приходить у це місце. Його вже нібито проганяли, однак пенсіонер повертається знову і знову.

  • Знайти куди він відніс і принести назад. За таке потрібно карати;
  • Він там кожного дня по декілька штук бере. Його вже звідти проганяли;
  • Цікаво, навіщо він це робить;
  • Тепер реально там знищиться пішохідна доріжка, а відновити тепер нікому;
  • Потрібно було викликати поліцію і виписати штраф. І нехай відшкодує усі завдані збитки. Може тоді задумається;
  • У нього в інстинкті закладено все звідкись тащити додому.

Раніше ми повідомляли, що у Києві вандал облив фарбою флагшток біля КМДА. Проти нього порушили справу.

Також ми повідомляли, що у Києві затримали вандала, який пошкодив Скляний міст. Таким чином він вирішив перевірити міст.

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