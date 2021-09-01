У Дніпрі чоловік розбирав бруківку і клав її собі у сумку: "кожного дня по декілька штук" (фото)

Так, чоловік крав бруківку не перший день. Ймовірно, він забрав таким чином кілька десятків плиток.

За словами автора, тепер на цій ділянці можна спотикатися і падати.

"Величезне прохання не давати таким скромним вандалам ламати й розбирати те, що було зроблено для нас усіх", — зазначає автор публікації.

Наразі невідомо, навіщо йому була потрібна бруківка.

Чоловік розбирав бруківку у Дніпрі (фото: facebook.com/groups)

У коментарях користувачі пишуть, що чоловік кожного дня приходить у це місце. Його вже нібито проганяли, однак пенсіонер повертається знову і знову.