У Дніпрі чоловік розбирав бруківку і клав її собі у сумку: "кожного дня по декілька штук" (фото)

У Дніпрі помітили літнього чоловіка, який розбирав пішохідну доріжку. Зокрема, чоловік витягував із неї по одній частинці бруківки, а потім клав їх у сумку.
Про інцидент розповіли у Facebook-спільноті "Наш Тополь 1".
Так, чоловік крав бруківку не перший день. Ймовірно, він забрав таким чином кілька десятків плиток.
За словами автора, тепер на цій ділянці можна спотикатися і падати.
"Величезне прохання не давати таким скромним вандалам ламати й розбирати те, що було зроблено для нас усіх", — зазначає автор публікації.
Наразі невідомо, навіщо йому була потрібна бруківка.
Чоловік розбирав бруківку у Дніпрі (фото: facebook.com/groups)
У коментарях користувачі пишуть, що чоловік кожного дня приходить у це місце. Його вже нібито проганяли, однак пенсіонер повертається знову і знову.
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