У Дніпрі чоловік впіймав величезного сома вагою майже 50 кілограмів (фото)

Так, рибалка Олександр Громадський займається підводним полюванням. Чоловік зазначив, що така риба повністю ковтає птахів і навіть свійських тварин,. До того ж вона може бути небезпечною навіть для людини.

"Монстра щодня не зустрінеш, тому доводиться часто робити спроби, от і цього разу я вирушив на підводне полювання в межах міських пляжів, поки закритий купальний сезон", - розповів рибалка.

За словами чоловіка, у сома він вистрілив за допомогою гарпуна, після чого той почав тягнути його на глибину. Коли рибалка намагався впоратися із сомом, він схопив його за ласту і вона луснула.

"Не вдаючись у подробиці, скажу, що зустріти "сома-людожера" вдалося на поглибленні, яке починалося саме за кромкою купальної зони", - додав він.

У Дніпрі чоловік упіймав сома вагою 50 кілограмів (facebook.com/alexandr.gromadskiy)