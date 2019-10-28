У Дніпрі маршрутник виволік жінку з салону: відео інциденту

В одній з маршруток Дніпра стався кричущий інцидент. Водій маршрутного таксі буквально виволік жінку з салону, тримаючи за руки. При цьому йому допомагав ще один чоловік, ймовірно пасажир.

В мережу Facebook потрапило відео, зняте очевидцями події. Небайдужі люди вирішили скинутися і заплатити за пасажирку сім гривень, щоб вона могла доїхати.

Сталося це у вечірній час в маршрутці № 155. Пізніше з'ясувалися й інші деталі інциденту. Як виявилося, жінка була в стані сильного алкогольного сп'яніння. Вона зайшла на кінцевій зупинці і почала поводити себе неадекватно.

На зауваження водія жінка не реагувала, а після прохання покинути салон і зовсім стала проявляти агресію. Водієві нічого не залишалося, як силою примусити її покинути салон маршрутного таксі.

"Вона чинила опір, і її винесли з салону, не завдаючи їй насильства і не наносячи побоїв", - повідомляється в описі інциденту.

У Дніпрі водій маршрутки виволік пасажирку (скрін: facebook.com)

Обережно, відео містить нецензурну лексику.

У Дніпрі водій маршрутки виволік пасажирку (відео: facebook.com)