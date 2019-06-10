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Якийсь треш: у Кременчуці біля школи голий чоловік бігав за жінками (відео)

STYLERЖиття    10.06.2019 - 19:11
Якийсь треш: у Кременчуці біля школи голий чоловік бігав за жінками (відео)
Фото: колаж РБК-Україна

Оголений чоловік повеселив мережу

Голий чоловік серед білого дня бігав за жінками в Кременчуці Полтавської області. Ексгібіціоніста помітили у невеликому сквері неподалік від школи. Про інцидент повідомив місцевий житель Олександр Ткаченко у своєму Facebook, який також опублікував відповідне відео.

Демонстрація крайньої відкритості відбувалася біля будинку по вулиці Тараса Бульби, 18. Поруч знаходиться середня школа №17.

"По Тараса Бульби 18 бігає за бабами голий чоловік", - підписав ролик автор відео.

 

У Кременчуці розгулював голий чоловік (Фото: скріншот)

Також Ткаченко розповів, що це - "битовуха", і оголений чоловік побіг за ключами, які залишилися у його дружини.

"Реалії нашого Молодіжного. Дружина карає чоловіка... Зараз він її гвалтуватиме. Серед білого дня", - іронізує він над ситуацією.

 

Відео з Facebook-сторінки Олександра Ткаченка

Треба сказати, що в коментарях до ролика користувачі мережі сприйняли ситуацію неоднозначно. У когось така поведінка всерйоз викликала побоювання, в інших - іронію.

  • "Нічого смішного немає. Хз що у нього на умі. Треба було втрутитися";
  • "Якийсь треш у вас відбувається";
  • "А убрання де він загубив?"
  • "Може з податкової чувак йде, все чесно сплатив. А ти його злякав"...

Як повідомлялося раніше, нещодавно в Дніпрі вулицями міста серед білого дня спокійно прогулювалася гола жінка.

Також ми писали про те, що у центрі Кропивницького гуляла дівчина без одягу. На ній була лише нижня білизна, а на вулиці - мінусова температура.

Нагадаємо також, що в Києві голий чоловік в супермаркеті потішив відвідувачів. Він розгулював біля прилавка з бананами і встиг втекти до приїзду поліції.

Додамо, що раніше в столиці оголена жінка лежала прямо посеред проїжджої частини. Відео курйозного випадку з'явилося в мережі.

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