С Днем ангела Людмилы: красивые поздравления в стихах, прозе и открытках

День ангела - это отличная возможность выразить свою любовь и благодарность через теплые слова. Поздравьте знакомых Людмила с именинами сегодня, и ваше внимание непременно подарит им улыбку и хорошее настроение!
РБК-Украина (проект Styler) собрало лучшие поздравления в стихах и прозе, которые точно понравятся имениннице.
Дорогая Людмила! С Днем ангела тебя поздравляю! Пусть твой небесный покровитель всегда оберегает тебя, дарит радость и счастье. Пусть в твоей жизни будет как можно больше приятных сюрпризов, а каждый день доставляет вдохновение и успех!
***
Людмила, с праздником! Желаю тебе море радости, крепкого здоровья и искренней любви. Пусть ангел-хранитель всегда будет рядом, помогая во всех делах, а твоя жизнь будет полна теплом, светом и радостными моментами!
***
Поздравляю с именинами, Люда! Пусть твой ангел всегда будет рядом, оберегая от невзгод и ведя к новым победам. Желаю счастливой жизни, любви и изобилия во всем, что делает твои дни неповторимыми!
***
Людмила, с Днем ангела! Пусть в этот день тебе везет во всем. Желаю тебе радости, добра и крепкого здоровья. Пусть каждый новый день дарит возможность быть еще счастливее, а твои мечты сбываются легко и быстро!
***
Дорогая Людмила! С твоими именинами! Пусть твой ангел всегда ведет тебя за руку, помогая выбирать верный путь. Желаю тебе душевного спокойствия, гармонии, крепкой веры в свои силы и только положительных эмоций каждый день!
Красивые поздравления с Днем ангела Людмилы (изображение: tviysvit.com.ua)
Люда, Людочка, Людмила,
Будь завжди ти ніжна й мила.
Пустотлива і весела,
Добра, щира і проста!
Зірки нехай тобі сяють,
А місяць хай береже,
Сонце серце зігріває,
А душа завжди співає.
Ти не знай образ і смутку,
Веселись і процвітай,
Будь здорова і успішна,
І красою всіх вбивай!
***
Ім’я твоє - Людмила!
Ти людям й мені мила!
Ім’я це - наймиліше!
Ім’я це - найрідніше!
І як ще більш сказати?
З Весною порівняти!
З чудо-промінням сонця!
З цвітом біля віконця!
Ось зірка світить з неба!
Кохать в людей потреба!
Це ім’я - Божа ласка!
Це ім’я - вічна казка!
Це ім’я від Любові!
Я чув в людській розмові:
“Як нам дитя назвати?
Людмила! Що ж гадати…”
Нам імена від Бога лиш!
І від батьків! Все решт облиш.
Людмила - вічная краса!
Ім’я це чують небеса!
***
В день ангела забудуться печалі,
І сонце усміхнеться нехай з ранку,
І побажає лагідно Людмилі
На роки довгі добра.
Бажаєм щастя і здоров’я,
Посмішок, бадьорості і сил,
Щоб кожен день звичайного життя
Лише радість приносив!
***
Тебе, Людмила, вітаємо.
Сьогодні ми тобі бажаємо
Здоров’я, щастя і успіху,
Посмішок, радості і сміху.
Сімейного бажаємо щастя,
І будинок обходять нехай негаразди,
А в серці царює спокій.
Нехай буде з тобою завжди так.
Искренние поздравления с именинами для Марии (изображение: tviysvit.com.ua)
Раньше мы рассказывали точную дату, когда День учителя 2024 года в Украине по новому календарю.
Также узнайте, о Родительской субботе в сентябре - когда вспоминать усопших по новому церковному календарю.
При написании материала были использованы источники: Церковный календарь УПЦ, онлайн-журнал для женщин "Твій світ", сайт "То є Львів".