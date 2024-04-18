RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Дмитрий Кулеба показал, как выглядел 30 лет назад: архивное фото

Дмитрий Кулеба (фото: instagram.com/dmytro_kuleba)
Автор: Юлия Любченко

Дмитрий Кулеба по случаю своего делового визита в Италию решил показать архивное фото, напрямую связанное с этой страной.

Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-stories министра.

Дмитрий Кулеба показал архивное фото 30-летней давности

Министр иностранных дел Украины неожиданно решил поделиться архивной фотографией, на которой мужчина изображен в возрасте 13 лет. По его словам, в тот период он приехал на юг Италии.

"30 лет назад на юг Италии в составе группы украинских детей приехал этот 13-летний парень. Жил в простой итальянской семье. С тех пор итальянцы – как родные", - пишет Кулеба.

Скриншот

Видимо, эти воспоминания до сих пор приятны для Дмитрия, ведь сейчас он имеет возможность напрямую сотрудничать с представителями Италии и ездить в разные города страны с рабочими и очень важными визитами.

На фото Кулеба улыбается и выглядит довольно счастливым ребенком. Но следующей историей министра стала новость о его рабочих моментах с итальянцами.

"Прибыл в Италию для работы на министерской встрече G7. Впереди много переговоров с ключевыми союзниками по развитию контактов Владимира Зеленского", - отмечает Кулеба.

Но, по его словам, ключевая задача нашего президента неизменна - это "Патриоты" и другие системы для защиты наших людей от российского террора.

Выходит, воспоминание Дмитрия о жизни в Италии, не безосновательное. И таким образом дипломат стал немного ближе к народу, ведь детство - это очень личное.

Читайте РБК-Украина в Google News
Дмитрий КулебаМинистр иностранных делВойна в Украине