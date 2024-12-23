Дмитрий Комаров впервые за долгое время вышел на связь: куда "пропал" ведущий

Украинский телеведущий и путешественник Дмитрий Комаров, который давно исчез из информационного пространства, впервые за долгое время вышел на связь со своими подписчиками.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на его Instagram .

"Куда исчез Комаров, куда исчез Комаров - время от времени мне посылают ссылки и скрины таких публикаций в СМИ. Никуда Комаров не исчез. Еще раз повторяю - соцсети для меня не являются жизнью, особенно сейчас, когда так много важной работы. Инстаграм и Facebook специально в другом телефоне, который с собой не ношу, чтобы не отвлекаться от работы", - отметил телеведущий.

Кроме того, он анонсировал новый сезон передачи "Мир наизнанку. Украина". Он рассказал, что проект посвящен украинцам, которые уже почти 3 года сражаются за свою свободу.

"Мне пишут наши герои программ, знакомые, товарищи, гиды и переводчики со всего мира. Спрашивают: "Как ты там?". И почти все выражают свое уважение украинцам. Почему? Потому что на нашей земле уже скоро 3 года, когда идет полномасштабная война со страной, которая больше в 28 раз по площади, преобладает по количеству населения, ресурсов, финансов, вооружения", - отметил Комаров.

Он также рассказал, что проехал всю страну в поисках новых героев и их историй.

"Отправимся вместе в экспедицию на поиски силы каждого из нас с вами, дорогие украинцы! От Ужгорода до Торецка, от Черниговщины до острова Змеиный. Мы проедем всю страну: с юга на север, с запада на восток, будем искать силу на земле и под ней, в воздухе и на воде. Этот сезон точно придаст вам оптимизм и неоднократно удивит", - подчеркнул он.

Дмитрий Комаров (фото: instagram.com/komarovmir)

Кто такой Дмитрий Комаров

Комаров - украинский журналист, путешественник, фотограф, автор и ведущий телевизионных программ "Мир наизнанку" и "Путешествуй по Украине".

В подростковом возрасте начал увлекаться журналистикой. В 17 лет стал работать фотокорреспондентом - фотографировал украинских и мировых знаменитостей, которые приезжали на гастроли в Киев, а затем продавал фотоматериалы разным изданиям.

Еще до появления проекта "Мир наизнанку" Комаров самостоятельно объездил более 20 стран.

Телеведущий (фото: instagram.com/komarovmir)