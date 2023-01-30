Дмитрий Дикусар впервые за три месяца вышел на связь с фронта и показал, как выглядит

Украинский хореограф Дмитрий Дикусар с первых дней полномасштабного вторжения сменил свою деятельность и стал защищать Украину. За все время службы он почти не появлялся в публичном пространстве, но наконец-то показал себя поклонникам.
Фото со службы в ВСУ Дикусар опубликовал на своей странице в Instagram.
Как только русские военные переступили границу Украины, хореограф не медлил и сразу вступил в ряды Вооруженных Сил. С тех пор его появления в социальных сетях стали нечастыми. Последняя публикация появлялась в октябре 2022 года, когда Дмитрий объявил о закрытии сбора.
Но уже в конце января 2023 года он показал фото со службы, чтобы дать о себе знать.
На фотографии Дмитрий смотрит вниз на телефон. Он полностью экипирован в форму с шевронами, на голове - каска и тактические очки.
"Только хотел известить вас, что со мной все хорошо! И напомнить, что люблю вас безгранично!!! Держимся и верим в ВСУ!!! Обнял!!" - написал он.
Дмитрий Дикусар (фото: instagram.com/dikusar_dmitriy)
В комментариях под сообщением коллеги Дмитрия выразили ему свое расположение и искренне пожелали беречь себя:
Дмитрий Дикусар - это украинский хореограф и танцовщик. Он неоднократно принимал участие в шоу "Танцы со звездами" не только в Украине, но и за рубежом. В 2007 году был женат на Ирине Билык, а в 2021 году завел отношения с танцовщицей Еленой Шоптенко.
Дмитрий Дикусар на "Танцах со звездами" (фото: instagram.com/dikusar_dmitriy)
27 февраля 2022 он пополнил ряды в Вооруженных Силах Украины. Где именно служит, артист не раскрывает.
С 24 февраля Дикусар служит в ВСУ (фото: instagram.com/dikusar_dmitriy)
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