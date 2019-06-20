Дмитро Тимчук загинув: у його Facebook з'явилося важливе повідомлення

Дмитро Тимчук загинув 19 червня, але вже на наступний день на його сторінці в соціальній мережі Facebook з'явилося важливе повідомлення від групи "Інформаційний спротив". Цією публікацією ІС та колектив Центру військово-політичних досліджень висловили своє співчуття близьким і закликали ЗМІ не поширювати домислів про причини його смерті. Публікація зроблена на офіційній сторінці народного депутата в Facebook.

Група "Інформаційне спротив" висловила слова скорботи про загиблого нардепа, а також подякувала тим, хто висловив співчуття близьким та рідним Тимчука.

"Група “Інформаційний спротив” та колектив Центру військово-політичних досліджень висловлюють з цього приводу глибоке співчуття усім рідним і близьким нашого друга та колеги. Дмитро завжди був справжнім професіоналом. Він назавжди залишиться в нашій пам’яті як людина твердих патріотичних переконань, непохитних моральних принципів, якими він ніколи не поступався. Саме завдяки людським і професійним якостям Дмитра вдалося зібрати однодумців, які з самого початку російської агресії і до цього дня захищали Україну на інформаційному фронті. Його життєвий та професійний шлях був сповнений вагомих досягнень на користь своєї Батьківщини. Ми пам’ятатимемо його як чесну, порядну людину і справжнього Офіцера", - написали на сторінці Тымчука.

Тимчук загинув - на сторінці нардепа з'явилося важливе повідомлення (фото: uacrisis.org)

На сторінці нардепа також звернулися з проханням не писати домислів про мотиви вчинку Дмитра Тимчука.

"Звертаючись до вітчизняних і закордонних ЗМІ, а також всіх тих, кого не залишила байдужими ця трагедія, просимо не поширювати домислів про її причини та обставини. Вважаємо необхідним дочекатися офіційних результатів слідства. Просимо поставитися до цього прохання з розумінням і повагою", - додали в ІС.

Тимчук загинув - на сторінці нардепа з'явилося важливе повідомлення (скріншот: facebook.com/dmitry.tymchuk)

Нагадаємо, що протягом доби інформація про загибель Дмитра Тимчука обросла новими подробицями і фактами. Джерела в поліції повідомили про те, що народний депутат міг покінчити життя самогубством, хоча близькі друзі не можуть повірити в цю версію.

У поліції повідомили ще один дивний факт – у квартирі зникли кілька ювелірних виробів. На даний момент невідомо, кому вони належали.

До цього ми писали, що у мережу потрапило фото вбивці 11-річної Даші Лук'яненко.