З'явилися фото вбивці 11-річної Даші Лук'яненко

Микола Тарасов – фото вбивці Дар'ї Лук'яненко з Іванівки (колаж РБК-Україна)

У мережі з'явилися фотографії вбивці дівчинки

Нещодавно мережу облетіла новина про те, що під Одесою зникла 11-річна Даша Лук'яненко. На її пошуки було кинуто більше 500 одиниць правоохоронців, рятувальників і водолазів. Через майже тиждень було виявлено, що дівчина мертва, а також знайдений вбивця дитини. Зараз він перебуває під вартою і його охороняє понад 100 поліцейських, повідомляє місцеве видання "Думська".

Як повідомляється, в вбивстві 11-річної Даші Лук'яненко підозрюється 22-річний Микола Тарасов, житель села Іванівка під Одесою. За словами місцевих жителів, хлопець до останнього не викликав підозр, так як здавався всім тихим і вів самітницький спосіб життя. Зі слів матері підозрюваного, в день вбивства він сходив в душ, грав в комп'ютерні ігри і дивився фільм в навушниках.

Микола Тарасов – фото вбивці Дар'ї Лук'яненко з Іванівки (фото: Autoмаяк Одеси)

Зараз Миколу заарештували, він знаходиться у відділенні поліції, яке охороняється більш ніж 100 правоохоронцями.

"Більше сотні поліцейських охороняють відділення поліції в Іванівці, де знаходиться затриманий за підозрою у вбивстві 11-річної Даші Лук'яненко. Правоохоронці побоюються, що люди можуть влаштувати самосуд", - пише "Думська".

Микола Тарасов – фото вбивці Дар'ї Лук'яненко з Іванівки (фото: Autoмаяк Одеси)

Нагадаємо, що раніше ми писали про те, де було знайдено тіло загиблої 11-річної Даші. Відзначається, що пошукові собаки приводили поліцію на місце, де було сховане тіло в перші дні пошуків, але правоохоронці не надали цьому значення.

Раніше ми писали про те, що у поліції розповіли перші подробиці про тіло Дарини Лук'яненко.