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Дмитро Ступка потрапив в гучний скандал через травесті-діву Монро

Автор: Styler

Дмитро Ступка потрапив в скандал через своє гомофобне висловлювання в ефірі телеканалу в сторону відомої української травесті-діви Монро. Ведучі обговорювали зі стилістом образ Монро на червоній доріжці Одеського кінофестивалю. Ступка пожартував: "А це вона? Чи не воно?".

Цей фрагмент Монро опублікувала в Instagram і висловила своє обурення.

"Шановне керівництво каналу, не мені давати вам рекомендації, кого наймати на роботу, але ви хоча б проведіть просвітницький лікнеп, навчальний майстер-клас, як звертатися до представників ЛГБТІК + спільноти, я із задоволенням підкажу контакти профі, проведуть семінар на ці теми, щоб надалі такого не повторилося. Інакше, це ганьба. У 2021 році ", - написала Монро.

Дмитро вибачився за свою невдалий жарт, і написав в коментарі, що нікого не хотів образити. Він також підкреслив, що у нього багато друзів з ЛГБТ-спільноти.

Скріншот з Instagram

Варто зазначити, що прихильники Монро написали багато гнівних коментарів на адресу Ступки.

  • Побачивши зараз Сторіс, обімліла! Рідко, коли пишу або якось реагую на те, що відбувається в соцмережах, але тут пройти повз не змогла. Це огидний вчинок, недостойної людини, якого я навіть "чоловіком" назвати не можу.
  • Богдан Сильвестрович - єдина видатна постать цієї родини! А на його онуці природа відпочила!!!
  • Можна звільнити цю молоду людину після таких слів?
  • Шок якщо чесно! Говорити на камеру "воно". Дімочка явно живе не у 21-му столітті і не знає правил елементарного етикету. Жарти рівня "токсик"??? Серйозно?
  • Який жах. Це дно!!! Керівники каналу зобов'язані на це відреагувати!!!

Нагадаємо, Лесю Никитюк розкритикували за зміну в зовнішності.

Ми також писали про те, що депутат-священик образив жінок і потрапив в скандал.

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Дмитро Ступка