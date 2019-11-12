Дмитро Ярош знову став дідом: і це тільки початок

Дмитро Ярош учетверте став щасливим дідусем
Колишній нардеп і лідер "Правого сектора" Дмитро Ярош знову став дідусем. Зворушливою новиною і милим фото, на якому зображені тато дівчинки Володимир, мама Ірина та власне їх донечка (і онука Яроша) Олечка, екс-політик поділився на своїй сторінці у Facebook.
"Хто найщасливіший дідусь на світі? Я найщасливіший дідусь на світ! У мене народилася ще одна онучка - Олічка (52 см, 3,8 кг). Тепер я чотирижди дід! Назарко, Устимко, Софійка, Олічка... і це тільки початок! Ось вона - мотивація і перспектива! Жити, воювати за свою Державу, перемагати... Ось чому я впевнений, що "Все буде Україна!" - написав Дмитро.
Онука Дмитра Яроша з батьками (фото: facebook.com/dyastrub)
Також Ярож зізнався, що "у пологовому будинку він вже був і Олічку бачив".
У коментарях українці зичать щастя і здоров'я маленькій дівчинці і її родині.
Скриншот
Раніше Ярош вже радував підписників мі-мі-мішним знімком, на якому він зображений зі своїми онуками.
Дмитро Ярош вчетверте став дідусем (фото: facebook.com/dyastrub)