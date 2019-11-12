Дмитрий Ярош снова стал дедом: и это только начало

Дмитрий Ярош в четвертый раз стал дедушкой (фото: facebook.com/dyastrub)

Дмитрий Ярош в четвертый раз стал счастливым дедушкой

Бывший нардеп и лидер "Правого сектора" Дмитрий Ярош снова стал дедушкой. Трогательной новостью и милым фото, на котором изображены папа девочки Владимир, мама Ирина и собственно их дочка (и внучка Яроша) Олечка, экс-политик поделился на своей странице в Facebook.

"Кто самый счастливый дедушка на свете? Я самый счастливый дедушка на свете! У меня родилась еще одна внучка - Олечка (52 см, 3,8 кг). Теперь я четырежди дед! Назар, Устим, Сонечка, Олечка... и это только начало! Вот она - мотивация и перспектива! Жить, воевать за свое Государство, побеждать... Вот почему я уверен, что "Все будет Украина!" - написал Дмитрий.

Внучка Дмитрия Яроша с родителями (фото: facebook.com/dyastrub)

Также Ярож признался, что "в роддоме он уже был и Олечку видел".

В комментариях украинцы желают счастья и здоровья маленькой девочке и ее семье.

Прекрасні новини! Многая літа!

А ім’я яке ж гарне! Вітаю, Дмитре Анатолійовичу! Щасливої долі онучці

Мої щирі вітання! Нехай здоровенька щасливенька росте вам на радість!!!

Брате! Від щирого серця вітаю усю родину! Щастя та благословіння! Обіймаю! Мазл тов!

Щиро вітаю Вас і всю Вашу родину з народженням маленького чуда. Щасливої долі всім внучатам. Нехай ростуть здорові під Божою опікою

Найщиріші вітання! Гадаю, що найщиріше побажання на весілля ваших дітей звучало так -діточок, як на небі зірочок! І це добре, бо діти - то любов!

Скриншот

Ранее Ярош уже радовал подписчиков ми-ми-мишным снимком, на котором он изображен со своими внуками.

Дмитрий Ярош в четвертый раз стал дедушкой (фото: facebook.com/dyastrub)