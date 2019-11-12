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Дмитрий Ярош снова стал дедом: и это только начало

STYLERЖизнь    12.11.2019 - 16:50
Дмитрий Ярош снова стал дедом: и это только начало
Дмитрий Ярош в четвертый раз стал дедушкой (фото: facebook.com/dyastrub)

Дмитрий Ярош в четвертый раз стал счастливым дедушкой

Бывший нардеп и лидер "Правого сектора" Дмитрий Ярош снова стал дедушкой. Трогательной новостью и милым фото, на котором изображены папа девочки Владимир, мама Ирина и собственно их дочка (и внучка Яроша) Олечка, экс-политик поделился на своей странице в Facebook.

"Кто самый счастливый дедушка на свете? Я самый счастливый дедушка на свете! У меня родилась еще одна внучка - Олечка (52 см, 3,8 кг). Теперь я четырежди дед! Назар, Устим, Сонечка, Олечка... и это только начало! Вот она - мотивация и перспектива! Жить, воевать за свое Государство, побеждать... Вот почему я уверен, что "Все будет Украина!" - написал Дмитрий.

Дмитрий Ярош снова стал дедом: и это только начало

Внучка Дмитрия Яроша с родителями (фото: facebook.com/dyastrub)

Также Ярож признался, что "в роддоме он уже был и Олечку видел".

В комментариях украинцы желают счастья и здоровья маленькой девочке и ее семье.

  • Прекрасні новини! Многая літа!
  • А ім’я яке ж гарне! Вітаю, Дмитре Анатолійовичу! Щасливої долі онучці
  • Мої щирі вітання! Нехай здоровенька щасливенька росте вам на радість!!!
  • Брате! Від щирого серця вітаю усю родину! Щастя та благословіння! Обіймаю! Мазл тов!
  • Щиро вітаю Вас і всю Вашу родину з народженням маленького чуда. Щасливої долі всім внучатам. Нехай ростуть здорові під Божою опікою
  • Найщиріші вітання! Гадаю, що найщиріше побажання на весілля ваших дітей звучало так -діточок, як на небі зірочок! І це добре, бо діти - то любов!

Дмитрий Ярош снова стал дедом: и это только началоДмитрий Ярош снова стал дедом: и это только начало

Скриншот

Ранее Ярош уже радовал подписчиков ми-ми-мишным снимком, на котором он изображен со своими внуками.

Дмитрий Ярош снова стал дедом: и это только начало

Дмитрий Ярош в четвертый раз стал дедушкой (фото: facebook.com/dyastrub)

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