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Дмитро Кулеба забрав собі "осиротіле" цуценя з Маріуполя: відео з маленьким Маріком

Колаж РБК-Україна: Дмитро Кулеба забрав собі "осиротіле" цуценя з Маріуполя
Автор: Світлана Мащенко

Дмитро Кулеба, головний дипломат країни, взяв собі маленького песика, якого врятували з Маріуполя. Господарі малюка і його мами, яка народила цуценят, вважаються зниклими без вісти.

Відео дипломат розмістив у своєму Інстаграм.

"Знайомтесь, це Марік. Його разом з іншими песиками вивезли з Маріуполя, де зникли безвісти люди, у яких мама собака народила цуценят. Тому Марік. Я не міг не дати йому шанс на щасливе собаче життя", - написав Кулеба.

На відео - малюк породи французький бульдог заграє з новим господарем.

Тепер у Кулеби троє собак.

"У інших моїх двох собак - Густава і Бенджі - з'явився новий друг. Війна - це страждання не лише людей, а й тварин. І людяність - це дбати і про перших, і про других", - нагадав дипломат.

Раніше ми писали, що пес, який місяць чекав загиблу господиню, знайшов нову родину. Як живе тепер "Макарівський Хатіко".

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