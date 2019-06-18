Дмитро Комаров одружився: несподівані факти відносин з Кучеренко

Дмитро Комаров і Олександра Кучеренко (Колаж РБК-Україна)

Комаров повідомив, де вперше побачив свою майбутню дружину

Телеведучий Дмитро Комаров одружився з Міс Україна 2016 Олександрою Кучеренко. Ведучий програми "Світ навиворіт" довго приховував від шанувальників свої стосунки з моделлю і телеведучої і повідомив про те, що вирішив стати розсудливим, тільки в день весілля.

З'ясувалося, що з Олександрою Кучеренко Комаров познайомився ще до того, як вони разом брали участь у проекті "Танці з зірками". Про це розповіли в сюжеті "Сніданок 1+1" на каналі "1+1".

Вперше свою майбутню дружину Дмитро Комаров побачила на сцені, коли вона була однією з конкурсанток в Міс Україна, а він сидів у журі. Після конкурсу він підійшов до дівчини одним з перших, щоб привітати. Олександра довгий час не давала Комарову свій номер телефону, а він весь час шукав привід для зустрічі.

Зрештою телеведучий запропонував Кучеренко приєднатися до благодійного проекту і саме так зав'язалися їх романтичні відносини. Але протягом двох років вони ретельно приховували від громадськості свою любов.

Під час проекту "Танці з зірками", Дмитро Комаров і Олександра Кучеренко вже були у відносинах, але ні одним поглядом, ні однією усмішкою не дали зрозуміти глядачам, що між ними є почуття. Крім того, вони змогли зберегти і самі відносини, незважаючи на те, що робота в проекті була дуже важка.

За два роки відносин вони частіше були порізно, ніж разом, але Олександра терпляче чекала Комарова з усіх його подорожей. А пропозицію руки і серця Дмитро Комаров зробив у вертольоті над Києвом.

"Я просто дістав кільце. А там шумно було, у вертольоті ж завжди гамірно. Особливо не поговориш. Показав і...запитав поглядом. І вона також поглядом відповіла "так". І я прямо у вертольоті надів кільце. Ми приземлилися і поїхали в ресторан відзначати цю подію", - розповів телеведучий.

Дмитро Комаров і Олександра Кучеренко (instagram.com/komarovmir)

Спочатку пара таємно розписалася в Києві, а потім таємно обвінчалася в Єрусалимі. Відсвяткували цю подію вони в тісному колі близьких друзів і родичів. До речі, як зізнався Дмитро Комаров, Олександра не стала брати його прізвище після реєстрації шлюбу і залишилася на своїй – Кучеренко.

Вони зізналися, що приховували свої стосунки, так як не хотіли відволікатися на коментарі в соціальних мережах, а тепер вони готові відкрито визнаватися один одному в любові.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що відомо про обраницю телеведучого Дмитра Комарова.

А також розповідали про те, що Олександра Кучеренко зворушливо привітала Комарова з Днем народження.