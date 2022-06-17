Дмитро Комаров вирішив продати свій рідкісний спорткар: в Україні таких тільки два (фото)

"Сьогодні мені 39. Війна. Хочу використовувати цю дату з користю для України. Виставляю на аукціон колись улюблену мною "іграшку"", - розповів телеведучий.

Історія спорткара Комарова

Знаменитість зізнається, що в цій машині було придумано багато сюжетів "Світу навиворіт", та саме авто з'явилося у нього випадково.

Так, Дмитро мріяв про спортивну "купешку", хоч і покупку таку вважав нераціональною. Але у бажань є властивість реалізовуватися...

"До початку війни, в мирному 2013-му, я продав стару машину і поклав гроші в банк, тому що через тиждень відлітав до Індонезії. Не збирався купувати іншу, але рука тягнулася до оголошень. Натрапив на Chrysler Crossfire і здивувався, що не знав про таке", - пише Комаров.

Переглянувши огляди й оголошення, він дізнався, що у всій Україні таких машин всього дві - одна з них 2006 року випуску з пробігом 11 тисяч кілометрів.

"Чоловік телефоном відповів, що обслуговує гараж людини, у якої 20-30 машин, а ця вже давно стоїть, тому що купувалася новою для поїздок вихідного дня в ресторан. Але більше не використовується", - йдеться в публікації.

У сервісі Комарову порадили помити такий 7-річний Chrysler Crossfire і "продати, як нову" машину. І ось ведучий прийняв спонтанне рішення, і став власником спорткара.

Дмитро Комаров продає своє авто Chrysler Crossfire, щоб допомогти Україні (фото: facebook.com/1plus1.DmitroKomarov)

Який стан авто

За словами Дмитра, машина "бита-фарбована-відремонтована".

"Бампер. Без серйозних аварій. Стан хороший... Машинка "жива", жвава, приємна, доглянута. Виглядає стильно і яскраво. Радує. Практична. Село, грунтовка, ями - без проблем. Картоплю і пісок возив. Проста в обслуговуванні - всі запчастини підходять від Мерса, можна з розборки. Я ставив нове. Пробіг близько 100 000", - розповів він.

Так виглядає рідкісний спортивний автомобіль Chrysler Crossfire Дмитра Комарова (фото: facebook.com/1plus1.DmitroKomarov)

Умови продажу

Комаров готовий відправитися у МРЕВ на переоформлення з тим, хто запропонує найбільшу ціну.

"Якщо буде бажаючий купити конфіденційно - сходжу з представником. Вся сума - на допомогу Україні. Упевнений, ви не сумніваєтеся, що я правильно направлю кошти і відзвітую публічно. Якщо покупець захоче - з'явиться в соцмережах і ЗМІ. Ні - залишиться анонімним", - каже телеведучий.

Пропоновану ціну на свій Chrysler Crossfire він просить вказувати в коментарях у своїх соціальних мережах або писати на електронну пошту (avto.komarovmir@gmail.com). А результати такого аукціону Комаров оголосить через десять днів - 27 червня.

"Перебивайте ціни. Пам'ятайте - ви не просто купуєте рідкісну машину з історією - Ви допомагаєте Україні. Пропонуйте побільше. Мінімальну ціну не встановлюю - потрібна цифра сама прийде. Живіть, попри війну. Радійте життю. І нехай ця радість принесе користь. Удачі!" - пише Дмитро.

Дмитро Комаров виставив на продаж свій Chrysler Crossfire, а гроші з угоди направить на допомогу Україні (фото: facebook.com/1plus1.DmitroKomarov)