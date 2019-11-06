Дмитро Комаров показав рідкісних рожевих дельфінів: справжнє диво природи

Дмитро Комаров, відомий український телеведучий. автор проекту "Світ навиворіт" виявив у водах дикої Амазонки справжнє диво природи – рожевих прісноводних дельфінів. Це рідкісні ссавці з сіро-рожевим забарвленням, які найбільше схожі на неземні істоти.

Під час своєї подорожі по Бразилії Дмитро Комаров досліджував небезпечну річку Амазонку і вже неодноразово піддавав себе небезпеці – він зустрічався з кровожерними крокодилами, ловив чорних піраній, полював на стародавнього монстра переруку, наштовхувався на отруйних скатів і зубасту рибу-собаку

Фото: Прес-служба

За бразильським легендами, дельфіни – це сильні привиди, які здатні змінювати свій вигляд. Індіанці Амазонії вірять, що вночі ці дельфіни перетворюються на прекрасних юнаків і викрадають місцевих красунь. Тому вони відносяться до них з повагою і обережністю.

"Годувати дельфінів – це величезне задоволення, вони абсолютно не бояться і повністю довіряють людині, але їх гострі зуби трохи насторожують", - поділився емоціями Дмитро Комаров.

Фото: Прес-служба

Переглянути черговий випуск програми "Світ навиворіт", а також дізнатися, як живе сім'я, яка доглядає за рожевими дельфінами, можна буде на телеканалі "1+1" у середу, 6 листопада, о 22:45.