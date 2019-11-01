В Карпатах в об'єктив камери попався "гірський привид": вражаюче фото

У Карпатах зняли гірського привида (фото: колаж РБК-Україна)

У Карпатах зробили знімок Брокенського привида

На самому високому хребті Карпат, Чорногорі, зняли Брокенського примари. Це не відноситься до потойбічних сил, а є оптичним явищем в горах. Про це йдеться в групі "Клуб Піших Туристів" в Facebook.

Спостерігач бачить свою тінь на поверхні туману. Щоб так сталося необхідно щоб був правильний напрям до Сонця. Він повинен бути протилежним.

В Карпатах зняли гірського привида (фото: facebook.com/KPTZak)

Така тінь може бути дуже значних розмірів. Крім того, іноді її можуть оточувати кольорові кільця і такий ефект має назву "глорія". Тінь також може переміщатися, це пов'язано з рухом хмар.

В Карпатах зняли гірського привида (фото: facebook.com/KPTZak)

Нагадаємо, що молода жінка загадково загинула на очах у рідних. Екстрасенси вирішили поставити крапку в цій справі. У жінки стався раптовий напад задухи, через який її дихання зупинилося. Інцидент стався на очах її 7-річного сина, чоловіка та його сестри.

Але на цьому дива не закінчилися. Після смерті Юлії в квартирі годинник почав сам по собі зупинятися. Крім того, вікна самі по собі відкривалися, а вночі сестра покійної зізналася, що побачила привид Юлії, який звернувся до неї і попросив врятувати маленького хлопчика.

Після цього випадку рідні прийняли рішення звернутися за допомогою до екстрасенсів.