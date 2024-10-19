Дмитриевская родительская суббота: что нужно сделать в главный поминальный день осени

Почему этот поминальный день важен

Дмитровская родительская суббота ежегодно выпадает на субботу перед днем памяти святого великомученика Дмитрия Солунского. В этом году - это 19 октября.

Покровитель воинов жил на рубеже III-IV веков, был комендантом города Солунь в Греции. Он пострадал за веру и был казнен за исповедание христианства в 306 году.

Эта суббота является одним из важнейших поминальных дней в году и единственная, которая закреплена в правилах православной церкви официально.

Однако есть и другие поминальные субботы, упоминаемые в записях этнографов. Большинство из них приходится на осенние дни, а после - начинается Рождественский пост.

Следующие поминальные дни:

26 октября - Кузьмина поминальная суббота

2 ноября - Михайловская родительская суббота

9 ноября - родительская суббота перед Рождественским постом

Традиции поминального дня

Дмитриевская родительская суббота существует с XIV века. Сначала в этот день поминали только воинов, погибших во время битвы. Потом стали поминать всех близких и предков.

Утром в храмах проходят поминальные литургии, после нее - всеобщая Панихида. В этот день священники в молитвах просят Бога за умерших родителей, братьев, сестер, родных и близких, павших воинов и безвинно убитых.

Во время службы в эту поминальную субботу принято подавать записки с именами покойных родных и близких, а священники зачитывают их во время заупокойного богослужения.

Во многих церквях в такие дни ставят свечи за упокой души умершего. Если нет возможности посетить панихиду, то свечу можно поставить дома - у портрета покойного.

В храмы верующие приносят пищу - хлеб, печенье, конфеты, фрукты, овощи, крупы, масло. Приносить мясные продукты или алкоголь (кроме церковного кагора) - запрещено.

Обязательно подают милостыню нуждающимся возле храма и стараются совершить какие-то добрые поступки.

После посещения храма люди посещают могилы родных и близких на кладбищах. Там они наводят порядок, кладут цветы и молятся.

После посещения кладбища устраивают поминальные трапезы, чтобы вспомнить умерших и поделиться воспоминаниями о них.

Что нельзя делать в родительскую субботу